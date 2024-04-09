Orlando Magic'in bu yaz Golden State Warriors'tan Klay Thompson'ı almak için önemli bir teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.



The Athletic'ten Tim Kawakami'ye göre Magic, Warriors'ın veteran şutörü Thompson'ı almak için hamle yapacak gibi görünüyor:



"Genç yeteneklerle dolu olan ancak şutör kıtlığı yaşayan Orlando'nun, önümüzdeki yaz Klay'e bir ton para teklif edebileceği ise herkesin bildiği bir şey."



Şu anda beş yıllığı 190 milyon dolarlık sözleşmesinin son sezonunda olan Thompson, bu sezon 43,2 milyon dolar kazanıyor. Dört kez NBA şampiyonu olan ve beş kez All-Star sçeilmiş olan Klay, tüm kariyerini 2011 NBA Draftı'nda kendisini 11. sırada seçen Warriors'ta geçirmişti.



34 yaşındaki Thompson, diz ve aşil sakatlıkları nedeniyle ciddi aksiliklerle karşı karşıya kalmış ve bu durum kendisinin üst üste iki sezonu ve 2021-22 sezonunun bir kısmını kaçırmasına neden olmuştu.



Geçtiğimiz sezon 69 maçta forma giyerek 21,9 sayı, 4,1 ribaund ve 2,4 asist ortalamaları yakalayarak güçlü bir geri dönüş yapan Klay, bu sezon istatistiklerinde düşüş yaşamış ve maç başına 17,6 sayı, 3,3 ribaund ve 2,3 asist istatistikleri tutturmuştu.





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