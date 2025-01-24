Maccabi Tel Aviv, Kızılyıldız karşısında zorlanmadan kazandı

THY EuroLeague'in 23. haftasında Maccabi Tel Aviv evinde Kızılyıldız'ı 85-73 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Maccabi Tel Aviv, Kızılyıldız karşısında zorlanmadan kazandı
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24 Ocak 2025 01:37
Son güncelleme 24 Ocak 2025 01:45
THY EuroLeague'in 23. haftasında Maccabi Tel Aviv evinde Kızılyıldız'ı 85-73 mağlup etti.

İkinci çeyrekte elde ettiği üstünlüğü maç boyunca korumayı başaran Maccabi, sahadan 85-73 galip ayrıldı. Böylelikle Maccabi Tel Aviv bu sezon 6. galibiyetini elde ederken Kızılyıldız 10. kez mağlup oldu.

Maccabi'de Tabir Blatt 14- sayı – 6 ribaunt – 4 asist ile ön plana çıkarken John Dibartolomeo 15 sayıyla katkı sağladı. Jaylen Hoard 13 sayı üretirken Roman Sorkin rakip potaya 12 sayı bıraktı. Rokas Jokubaitis ise 11 sayı – 8 asist ile maçı tamamladı.

Kızılyıldız'da Milos Teodosic 19 dakikada 15 sayı – 5 asist ile mücadele etti. Filip Petrusev 14 sayıyla oynarken John Brown 9 sayı – 4 asist kaydetti. Joel Bolomboy 9 sayı, Codi Miller-McIntyre 7 sayı, Nikola Kalinic 6 sayı attı.

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