Luis Enrique'den dört kupa açıklaması!

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, tüm kulvarlarda kupa ihtimali için konuştu.



İspanyol teknik adam, "Şüphesiz; kulübümüz, şehrimiz ve ülkemiz için tarih yazmak adına hiçbir Fransız kulübünün yapamadığını yapmak için motive olmuş durumdayız. Bu bizi motive ediyor ama şu anda sadece bir kupamız var [Fransa Süper Kupası]. Ligi kazanmalı ve tüm maçlarda kupalar için savaşmaya devam etmeliyiz. Bu hala uzun bir yol." ifadelerini kullandı.



Paris Saint-Germain, 29 maç sonunda topladığı 66 puanla Ligue 1'de lider durumda bulunuyor. Fransız temsilcisi, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ise Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. PSG, Fransa Kupası finalinde Lyon ile kupa için mücadele edecek.





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