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Liverpool'dan Isak'a 138 milyon euro!

Liverpool, Newcastle United forması giyen Alexander Isak için 120 milyon sterlin (138 milyon euro) ödemeyi göze aldı.

calendar 16 Temmuz 2025 11:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Liverpool'dan Isak'a 138 milyon euro!
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Yeni sezonda kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Liverpool, Newcastle United'dan Alexander Isak ile ilgileniyor.

Liverpool'un İsveçli golcü için düşündüğü rakam da ortaya çıktı. The Athletic'te yer alan habere göre, Liverpool, Isak için Newcastle United'a 120 milyon sterlin (138 milyon euro) ödemeyi göze aldı.

375 MİLYON EURO!


Liverpool, Isak transferini bu bedelle resmiyete dökmesi durumunda transferler için kasasından önemli bir para çıkarmış olacak. İngiliz ekibi daha önce Florian Wirtz için Bayer Leverkusen'e 150 milyon euro (Bonuslar dahil), Milos Kerkez için Bournemouth'a 47 milyon euro ve Jeremie Frimpong için Bayer Leverkusen'e 40 milyon euro ödemişti.

Newcastle United forması altında geçen sezon 42 maçta süre bulan 25 yaşındaki Isak, 27 gol attı ve 6 asist yaptı.

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