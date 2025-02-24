Lens: 'Fenerbahçe'yi destekliyorum'

Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Fatih Karagümrük formaları giyen Jeremain Lens, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi TRT Spor'a konuştu.
Hollandalı eski yıldız, derbide Fenerbahçe'yi desteklediğini söyledi.
Lens'in derbiyle ilgili açıklamaları şu şekilde:
"Fenerbahçe'yi takip ediyorum. Takımın performansını beğeniyorum. Derbide Fenerbahçe'den beklentilerim yüksek. Takım son dönemde çıkışta. Hem ligde hem de Avrupa'da ivme yakaladı. Fenerbahçe, Galatasaray karşısında kazanan taraf olacaktır. Derbide Fenerbahçe'yi destekleyeceğim çünkü orada güzel bir geçmişim var."
"İki takımın da AZ Alkmaar maçlarını izledim. Gözlemlediğim kadarıyla Fenerbahçe daha kaliteli bir takım. Fenerbahçe'nin hücum oyuncularının daha formda olduğunu düşünüyorum. Derbi maçları büyük atmosferler oluşturuyor. Ben de Türkiye'deki derbilerde oynama şansları yakaladım. Kadıköy'de ve RAMS Park'ta oynadığımız derbileri hatırlıyorum. Josef de Souza'nın golüyle kazanmıştık. Atmosfer gerçekten inanılmazdı. Bu büyük maçları oynamaktan çok keyif aldım."
Hollandalı eski yıldız, derbide Fenerbahçe'yi desteklediğini söyledi.
Lens'in derbiyle ilgili açıklamaları şu şekilde:
"Fenerbahçe'yi takip ediyorum. Takımın performansını beğeniyorum. Derbide Fenerbahçe'den beklentilerim yüksek. Takım son dönemde çıkışta. Hem ligde hem de Avrupa'da ivme yakaladı. Fenerbahçe, Galatasaray karşısında kazanan taraf olacaktır. Derbide Fenerbahçe'yi destekleyeceğim çünkü orada güzel bir geçmişim var."
"İki takımın da AZ Alkmaar maçlarını izledim. Gözlemlediğim kadarıyla Fenerbahçe daha kaliteli bir takım. Fenerbahçe'nin hücum oyuncularının daha formda olduğunu düşünüyorum. Derbi maçları büyük atmosferler oluşturuyor. Ben de Türkiye'deki derbilerde oynama şansları yakaladım. Kadıköy'de ve RAMS Park'ta oynadığımız derbileri hatırlıyorum. Josef de Souza'nın golüyle kazanmıştık. Atmosfer gerçekten inanılmazdı. Bu büyük maçları oynamaktan çok keyif aldım."
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