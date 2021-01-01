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LeBron'un KOVID-19 testi pozitif çıktı, 10 gün yok!

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in, en az 10 gün parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in, en az 10 gün parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Geçtiğimiz gece Sacramento Kings'e karşı 117-92'lik galibiyette NBA'in sağlık ve güvenlik protokollerine girdiği için forma giyemeyen James'in, en az 10 gün boyunca forma giyemeyeceği belirtildi.

LeBron'un, 24 saatlik bir süre içinde iki KOVID-19 testinin negatif çıkması durumunda daha erken dönebileceği kaydedildi.

Los Angeles Times'tan Brad Turner'a göre Anthony Davis, James'in kendisine asemptomatik olduğunu söylediğini açıkladı.

James, 2021-22 sezonundan önce, başlangıçta çekinceleri olmasına rağmen KOVID-19 aşısını yaptırdığını açıklamıştı.

36 yaşındaki LeBron, 19. sezonunda maç başına 36.9 dakika sahada kalarak 25.8 sayı, 6.8 asist, 5.2 ribaund ve 1.8 top çalma ortalamalarıyla oynuyor.


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