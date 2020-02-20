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LeBron, koronavirüs ile ilgili tutumunu değiştirdi!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, koronavirüs salgını konusundaki tutumunu hızla değiştirdi ve muhabirlere, NBA'in seyircilerin maçlara katılmasını engellemeyi seçmesi durumunda, bunu "dinleyeceğini" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, koronavirüs salgını konusundaki tutumunu hızla değiştirdi ve muhabirlere, NBA'in seyircilerin maçlara katılmasını engellemeyi seçmesi durumunda, bunu "dinleyeceğini" söyledi.

Bundan önce kendisine bu ihtimal sorulduğunda "Taraftarlar yoksa, ben de oynamam" diyen James, olasılığın NBA tarafından tartışıldığının farkında olmadığını belirtti.

Lakers yıldızı, takımının ve NBA'in iyiliği için olduğu takdirde bunu yapacağını söyleyerek, seyircisiz maç oynama konusundaki tutumunu revize etti.

BU SEFER BİRAZ DAHA UZAKTA KONUŞTU

LeBron, muhabirlerle her zaman olduğu gibi bir Lakers arka planının önünde konuştu, ancak bu kez gazetecilerin geride kalması için ipler bulunuyordu. İpler, James'in durduğu yerden 2 metre civarı uzakta olarak ölçülmüştü:

"Böyle çok daha güvenli. Siz her çıktığımda böyle bir tehditsiniz. Şaka, şaka. Neler olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Sizi burada özlemişim."

"Komik bir durum, çünkü seyirciler olmadan oynayabileceğimize dair soru sorulduğunda, kapalı kapıların arkasında belirli bir virüsle ilgili bir konuşma olduğu konusunda hiçbir fikrim yoktu. Tabii ki, taraftarların olmaması beni çok hayal kırıklığına uğratırdı, çünkü ben bunun için, ailem için ve hayranlarım için oynuyorum. O noktaya varırsa, kimsenin maçlara gelemeyeceğini söylüyorlar, bu yüzden hayal kırıklığına uğrarım. Ama aynı zamanda neler olup bittiğini takip eden insanları da dinlemeniz gerekir."

"Eğer bunun oyuncuların ve takımın güvenliği için olduğunu düşünüyorlarsa, hepimiz buna uyarız."


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