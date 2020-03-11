Roma Sevilla maçına gitmiyor: 'Uçağa izin vermiyorlar'

salgını futbol dünyasını da yakından etkilemeye devam ediyor. Birçok maçın ertelendiği ve seyircisiz oynanma kararı verildiği Avrupa'da son haber'nden geldi.UEFA Avrupa Ligi'nde normal şartlarda 12 Mart Perşembe günü Sevilla ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Roma,İtalyan ekibi, İspanyol yetkililerin İtalya'dan gelen uçaklara izin vermediğini ve kendilerinin yolculuk yapmayı planladıkları uçağa da iniş izni verilmediğini duyurdu.Roma'nın açıklamasında, "Sevilla maçına gitmeyeceğiz" ifadeleri yer alırken, UEFA'nın daha önce seyircisiz oynanacağını açıkladığı maç ile ilgili alacağı karar merakla bekleniyor.