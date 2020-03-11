Roma Sevilla maçına gitmiyor: "Uçağa izin vermiyorlar"

Roma, koronavirüs salgını nedeniyle İtalya'dan uçuşları durduran İspanya'ya gidemediklerini ve Sevilla maçına çıkmayacaklarını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Roma Sevilla maçına gitmiyor: 'Uçağa izin vermiyorlar'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mart 2020 15:36
İlgili Haberler
Koronavirüs salgını futbol dünyasını da yakından etkilemeye devam ediyor. Birçok maçın ertelendiği ve seyircisiz oynanma kararı verildiği Avrupa'da son haber UEFA Avrupa Ligi'nden geldi.

UEFA Avrupa Ligi'nde normal şartlarda 12 Mart Perşembe günü Sevilla ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Roma, İspanya'ya gidemediklerini açıkladı.

İtalyan ekibi, İspanyol yetkililerin İtalya'dan gelen uçaklara izin vermediğini ve kendilerinin yolculuk yapmayı planladıkları uçağa da iniş izni verilmediğini duyurdu.

Roma'nın açıklamasında, "Sevilla maçına gitmeyeceğiz" ifadeleri yer alırken, UEFA'nın daha önce seyircisiz oynanacağını açıkladığı maç ile ilgili alacağı karar merakla bekleniyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için