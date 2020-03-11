EuroLeague Final Four için iptal tehlikesi!

EuroLeague'de bu sezon Final Four'a ev sahipliği yapacak olan Almanya'nın Köln şehrindeki Lanxess Arena'da gerçekleştirilecek tüm organizasyonlar 11 Nisan'a kadar iptal edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
EuroLeague Final Four için iptal tehlikesi!
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11 Mart 2020 16:12
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Bu sezon THY EuroLeague'de Final Four'a ev sahipliği yapacak olan Lanxess Arena'da yapılacak tüm organizasyonlar, "koronavirüs tehlikesi nedeniyle" 11 Nisan'a kadar iptal edildi.

Salon amiri, yaptığı açıklamada, "Ekonomik zarar çok büyük boyutta. 11 Nisan'a kadar tüm organizasyonlar iptal edildi." ifadelerini kullandı.

Bir EuroLeague yetkilisi, konuya ilişkin olarak, "Köln Belediye Meclisi ile iletişim halindeyiz ve 11 Nisan'a kadar 1000 kişiden fazla insanın bir araya geleceği tüm organizasyonların iptal edildiği söylendi" diye konuştu.

22 Mayıs'ta başlayacak olan THY EuroLeague Final Four'un yapılıp yapılmayacağı ise şu anda bilinmiyor.

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