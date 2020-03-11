EuroLeague Final Four için iptal tehlikesi!

Bu sezonev sahipliği yapacak olanyapılacak tüm organizasyonlar, "" 11 Nisan'a kadar iptal edildi.Salon amiri, yaptığı açıklamada, "" ifadelerini kullandı.Bir EuroLeague yetkilisi, konuya ilişkin olarak, "" diye konuştu.22 Mayıs'ta başlayacak olan THY EuroLeague Final Four'un yapılıp yapılmayacağı ise şu anda bilinmiyor.