EuroLeague Final Four için iptal tehlikesi!

Bu sezon THY EuroLeague'de Final Four'a ev sahipliği yapacak olan Lanxess Arena'da yapılacak tüm organizasyonlar, "koronavirüs tehlikesi nedeniyle" 11 Nisan'a kadar iptal edildi.
Salon amiri, yaptığı açıklamada, "Ekonomik zarar çok büyük boyutta. 11 Nisan'a kadar tüm organizasyonlar iptal edildi." ifadelerini kullandı.
Bir EuroLeague yetkilisi, konuya ilişkin olarak, "Köln Belediye Meclisi ile iletişim halindeyiz ve 11 Nisan'a kadar 1000 kişiden fazla insanın bir araya geleceği tüm organizasyonların iptal edildiği söylendi" diye konuştu.
22 Mayıs'ta başlayacak olan THY EuroLeague Final Four'un yapılıp yapılmayacağı ise şu anda bilinmiyor.
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Salon amiri, yaptığı açıklamada, "Ekonomik zarar çok büyük boyutta. 11 Nisan'a kadar tüm organizasyonlar iptal edildi." ifadelerini kullandı.
Bir EuroLeague yetkilisi, konuya ilişkin olarak, "Köln Belediye Meclisi ile iletişim halindeyiz ve 11 Nisan'a kadar 1000 kişiden fazla insanın bir araya geleceği tüm organizasyonların iptal edildiği söylendi" diye konuştu.
22 Mayıs'ta başlayacak olan THY EuroLeague Final Four'un yapılıp yapılmayacağı ise şu anda bilinmiyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın