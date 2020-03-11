Alman oyuncuda koronavirüs tespit edildi!

TÜM TAKIM TESTE GİRDİ

"HİÇBİR ŞİKAYETİ YOKTU"

PAZAR GÜNÜ MAÇ VAR

Dünyayı kırmızı alarma geçiren koronavirüs salgını, futbol dünyasına da etki etmiş durumda. İtalya 3. Ligi'nin ardından, Almanya'da da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi.ekiplerinden Hannover 96, 23 yaşındaki defans oyuncusu'in yapılan testlerinde koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.Genç oyuncuda virüs tespit edilmesinin ardımdan, herhangi bir etkileşimde bulunmadıkları belirtilse de tüm takım ve teknik ekibin de önlem olarak koronavirüs testlerine alındığı kaydedildi.Hannover Sportif Direktörü Gerhard Zuber, oyuncunun bir şikayeti olmamasına rağmen testlere girdiğini söyledi.Zuber, "." ifadelerini kullandı.Hannover, Pazar günü Dynamo Dresden ile karşı karşıya gelecek ve karşılaşma seyircisiz olarak oynanacak.Hübers'in karantinada olduğu için oynayamayacağı mücadelede, diğer oyuncuların durumu ise belirsizliğini koruyor.