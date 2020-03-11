Alman oyuncuda koronavirüs tespit edildi!

Dünyayı kırmızı alarma geçiren koronavirüs salgını, futbol dünyasına da etki etmiş durumda. İtalya 3. Ligi'nin ardından, Almanya'da da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi.
Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96, 23 yaşındaki defans oyuncusu Timo Hübers'in yapılan testlerinde koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
TÜM TAKIM TESTE GİRDİ
Genç oyuncuda virüs tespit edilmesinin ardımdan, herhangi bir etkileşimde bulunmadıkları belirtilse de tüm takım ve teknik ekibin de önlem olarak koronavirüs testlerine alındığı kaydedildi.
"HİÇBİR ŞİKAYETİ YOKTU"
Hannover Sportif Direktörü Gerhard Zuber, oyuncunun bir şikayeti olmamasına rağmen testlere girdiğini söyledi.
Zuber, "Timo örnek bir davranış sergiledi. Kendisinin hiçbir şikayeti yoktu ancak bir organizasyonda birlikte olduğu bir arkadaşında koronavirüs tespit edilince testlere girdi. Şu anda karantinaya alınmış durumda." ifadelerini kullandı.
PAZAR GÜNÜ MAÇ VAR
Hannover, Pazar günü Dynamo Dresden ile karşı karşıya gelecek ve karşılaşma seyircisiz olarak oynanacak.
Hübers'in karantinada olduğu için oynayamayacağı mücadelede, diğer oyuncuların durumu ise belirsizliğini koruyor.
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Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96, 23 yaşındaki defans oyuncusu Timo Hübers'in yapılan testlerinde koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
TÜM TAKIM TESTE GİRDİ
Genç oyuncuda virüs tespit edilmesinin ardımdan, herhangi bir etkileşimde bulunmadıkları belirtilse de tüm takım ve teknik ekibin de önlem olarak koronavirüs testlerine alındığı kaydedildi.
"HİÇBİR ŞİKAYETİ YOKTU"
Hannover Sportif Direktörü Gerhard Zuber, oyuncunun bir şikayeti olmamasına rağmen testlere girdiğini söyledi.
Zuber, "Timo örnek bir davranış sergiledi. Kendisinin hiçbir şikayeti yoktu ancak bir organizasyonda birlikte olduğu bir arkadaşında koronavirüs tespit edilince testlere girdi. Şu anda karantinaya alınmış durumda." ifadelerini kullandı.
PAZAR GÜNÜ MAÇ VAR
Hannover, Pazar günü Dynamo Dresden ile karşı karşıya gelecek ve karşılaşma seyircisiz olarak oynanacak.
Hübers'in karantinada olduğu için oynayamayacağı mücadelede, diğer oyuncuların durumu ise belirsizliğini koruyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın