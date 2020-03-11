EuroLeague'de koronavirüs kararları!

Euroleague'de koronavirüs için yeni kararlar alındı!
EuroLegue Yönetimi, Armani Milano ile Olympiakos arasındaki mücadeleyi 13 Mart Cuma günü Berlin'de seyircisiz oynanacağını duyurdu. Aşağıda yer alan bve İtalya'da oynanacak olan diğer maçların ise koronavirüs nedeniyle İtalya'da dışında ve 11 Nisan'dan sonra oynanacağını açıkladı.
- Milano - ASVEL
- Milano - CSKA Moskova
- Bologna - Monaco
- Reyer Venice - Malaga
DURUM SÜREKLİ TAKİP ALTINDA
Euroleague, WHO (Dünya Sağlık Örgütü) ve ulusal yönetim duyurularını ve Coronavirus hastalığına ilişkin önerileri içeren durumu sürekli olarak izlemektedir.
Euroleague, bu istisnai durumdan etkilenmiş veya etkilenebilecek 2019-20 THY EuroLeague ve 7DAYS EuroCup takımlarıyla da sürekli temas halindedir.
Euroleague Basketbolu müsabakaları, ev sahibi takımın tüm katılımcılar için güvenli koşullar oluşturmasını sağlayarak, düzenliliğini mümkün olan en yüksek derecede koruyacaktır.
YENİ PROTOKOLLER OLUŞTURULDU
Euroleague Basketbol Sağlık Görevlisi ile yapılan görüşme sonrası, katılan oyuncuların ve antrenörlerin güvenliğini sağlamak için aşağıdaki protokoller oluşturuldu:
Tüm EuroLeague maçları için bir sonraki duyuruya kadar itibarlı medya için soyunma odasına erişim iptal edildi.
Tüm EuroLeague maçları için bir sonraki duyuruya kadar itibarlı medya için karma bölgeye erişim iptal edildi.
Basın toplantılarında oyuncular / koç ve medya temsilcileri arasında en az 1.5 metre mesafe bırakılmalıdır.
Euroleague Basketball, her maçtan bir veya iki gün önce tutulan tüm medya ortamının, en az iki oyuncu ve koçun katıldığı, oyuncuların, koçların ve medya temsilcileri arasındaki minimum 1.5 metrelik mesafeye sahip basın toplantısında yapılmasını tavsiye ediyor.
KAPALI KAPILAR ARDINDA
EuroLeague normal sezon 29. hafta: Real Madrid - Crvena Zvezda EuroCup
EuroLeague normal sezon 29. hafta: Maccabi - Baskonia
EuroLeague normal sezon 29. hafta: FC Barcelona - Zalgiris
EuroLeague normal sezon 29. hafta: LDLC ASVEL - Zenit St Petersburg
EuroLeague normal sezon 29. hafta: Valencia Basket - AX Armani Milan
EuroCup Top 16, 6. hafta: AS Monaco - UNICS Kazan
EuroCup Top 16, 6. hafta: Germani Brescia - Umana Reyer
YENİ TARİH VERİLEN MAÇLAR
EuroCup Top 16, 6. hafta: Darüşşafaka Tekfen - Segafredo Virtus Bologna
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EuroLegue Yönetimi, Armani Milano ile Olympiakos arasındaki mücadeleyi 13 Mart Cuma günü Berlin'de seyircisiz oynanacağını duyurdu. Aşağıda yer alan bve İtalya'da oynanacak olan diğer maçların ise koronavirüs nedeniyle İtalya'da dışında ve 11 Nisan'dan sonra oynanacağını açıkladı.
- Milano - ASVEL
- Milano - CSKA Moskova
- Bologna - Monaco
- Reyer Venice - Malaga
DURUM SÜREKLİ TAKİP ALTINDA
Euroleague, WHO (Dünya Sağlık Örgütü) ve ulusal yönetim duyurularını ve Coronavirus hastalığına ilişkin önerileri içeren durumu sürekli olarak izlemektedir.
Euroleague, bu istisnai durumdan etkilenmiş veya etkilenebilecek 2019-20 THY EuroLeague ve 7DAYS EuroCup takımlarıyla da sürekli temas halindedir.
Euroleague Basketbolu müsabakaları, ev sahibi takımın tüm katılımcılar için güvenli koşullar oluşturmasını sağlayarak, düzenliliğini mümkün olan en yüksek derecede koruyacaktır.
YENİ PROTOKOLLER OLUŞTURULDU
Euroleague Basketbol Sağlık Görevlisi ile yapılan görüşme sonrası, katılan oyuncuların ve antrenörlerin güvenliğini sağlamak için aşağıdaki protokoller oluşturuldu:
Tüm EuroLeague maçları için bir sonraki duyuruya kadar itibarlı medya için soyunma odasına erişim iptal edildi.
Tüm EuroLeague maçları için bir sonraki duyuruya kadar itibarlı medya için karma bölgeye erişim iptal edildi.
Basın toplantılarında oyuncular / koç ve medya temsilcileri arasında en az 1.5 metre mesafe bırakılmalıdır.
Euroleague Basketball, her maçtan bir veya iki gün önce tutulan tüm medya ortamının, en az iki oyuncu ve koçun katıldığı, oyuncuların, koçların ve medya temsilcileri arasındaki minimum 1.5 metrelik mesafeye sahip basın toplantısında yapılmasını tavsiye ediyor.
KAPALI KAPILAR ARDINDA
EuroLeague normal sezon 29. hafta: Real Madrid - Crvena Zvezda EuroCup
EuroLeague normal sezon 29. hafta: Maccabi - Baskonia
EuroLeague normal sezon 29. hafta: FC Barcelona - Zalgiris
EuroLeague normal sezon 29. hafta: LDLC ASVEL - Zenit St Petersburg
EuroLeague normal sezon 29. hafta: Valencia Basket - AX Armani Milan
EuroCup Top 16, 6. hafta: AS Monaco - UNICS Kazan
EuroCup Top 16, 6. hafta: Germani Brescia - Umana Reyer
YENİ TARİH VERİLEN MAÇLAR
EuroCup Top 16, 6. hafta: Darüşşafaka Tekfen - Segafredo Virtus Bologna
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın