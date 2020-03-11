EuroLeague'de koronavirüs kararları!

DURUM SÜREKLİ TAKİP ALTINDA

YENİ PROTOKOLLER OLUŞTURULDU

KAPALI KAPILAR ARDINDA

YENİ TARİH VERİLEN MAÇLAR

Euroleague'de koronavirüs için yeni kararlar alındı!EuroLegue Yönetimi, Armani Milano ile Olympiakos arasındaki mücadeleyi 13 Mart Cuma günü Berlin'de seyircisiz oynanacağını duyurdu. Aşağıda yer alan bve İtalya'da oynanacak olan diğer maçların ise koronavirüs nedeniyleoynanacağını açıkladı.- Milano - ASVEL- Milano - CSKA Moskova- Bologna - Monaco- Reyer Venice - MalagaEuroleague, WHO (Dünya Sağlık Örgütü) ve ulusal yönetim duyurularını ve Coronavirus hastalığına ilişkin önerileri içeren durumu sürekli olarak izlemektedir.Euroleague, bu istisnai durumdan etkilenmiş veya etkilenebilecek 2019-20 THY EuroLeague ve 7DAYS EuroCup takımlarıyla da sürekli temas halindedir.Euroleague Basketbolu müsabakaları, ev sahibi takımın tüm katılımcılar için güvenli koşullar oluşturmasını sağlayarak, düzenliliğini mümkün olan en yüksek derecede koruyacaktır.Euroleague Basketbol Sağlık Görevlisi ile yapılan görüşme sonrası, katılan oyuncuların ve antrenörlerin güvenliğini sağlamak için aşağıdaki protokoller oluşturuldu:Tüm EuroLeague maçları için bir sonraki duyuruya kadar itibarlı medya için soyunma odasına erişim iptal edildi.Tüm EuroLeague maçları için bir sonraki duyuruya kadar itibarlı medya için karma bölgeye erişim iptal edildi.Basın toplantılarında oyuncular / koç ve medya temsilcileri arasında en az 1.5 metre mesafe bırakılmalıdır.Euroleague Basketball, her maçtan bir veya iki gün önce tutulan tüm medya ortamının, en az iki oyuncu ve koçun katıldığı, oyuncuların, koçların ve medya temsilcileri arasındaki minimum 1.5 metrelik mesafeye sahip basın toplantısında yapılmasını tavsiye ediyor.Real Madrid - Crvena Zvezda EuroCupMaccabi - BaskoniaFC Barcelona - ZalgirisLDLC ASVEL - Zenit St PetersburgValencia Basket - AX Armani MilanAS Monaco - UNICS KazanGermani Brescia - Umana ReyerDarüşşafaka Tekfen - Segafredo Virtus Bologna