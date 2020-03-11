UEFA'ya rest: "Ya ertelersin, ya maça çıkmam!"

Getafe Başkanı Angel Torres, Inter ile Milano'da oynayacakları maç için UEFA'dan erteleme istediklerini, kabul edilmemesi halinde maça çıkmayacaklarını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
UEFA'ya rest: 'Ya ertelersin, ya maça çıkmam!'
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11 Mart 2020 11:45
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Getafe Başkanı Angel Torres, Inter ile Milano'da oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçının ertelenmesini talep etti. Aksi halde maça çıkmayacaklarını duyurdu.

Angel Torres, "Getafe olarak, Inter maçı için Milano'ya gitmeyeceğiz. Eğer bu turu bizden alacaklarsa, alsınlar. Önemli değil. Başımız dik duracağız. En ufak bir risk bile almayacağız. Bu turu oynayacak olmaktan ötürü heyecanlıydık ama hayatını gerçeklerini kabul etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

"TAKIMIMI GÖTÜREMEM"

"UEFA'ya 'Bu maç için başka bir çözüm bulun' dedik." sözleriyle konuşmasına devam eden Angel Torres, "Takımımı, Koronavirüsün merkezine götüremem. Buna hiç ihtiyacımız yok." dedi.

Angel Torres, "Bu maç için en mantıklı karar, ertelemek. Inter de bizimle aynı fikirde." diyerek konuşmasını noktaladı.

WOLVES'UN TALEBİNE VETO

UEFA, kısa süre önce Olympiakos ile oynayacakları maç için Pire'ye gitmek istemeyen Woılves'ın talebini kabul etmemişti. 

Wolverhampton, Olympiakos'un sahibi Evangelos Marinakis'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını hatırlatarak UEFA'dan bu maçın ertelenmesini talep etmiş ancak UEFA, İngilizler'in talebini geri çevirmişti.


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