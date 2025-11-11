LeBron James, G League takımıyla antrenmanlara dönüyor

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, iyileşme sürecinin son aşamalarına yaklaşırken bu hafta G League ekibi South Bay Lakers ile antrenmanlara çıkması bekleniyor.

calendar 11 Kasım 2025 12:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
LeBron James, G League takımıyla antrenmanlara dönüyor
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, iyileşme sürecinin son aşamalarına yaklaşırken bu hafta G League ekibi South Bay Lakers ile antrenmanlara çıkması bekleniyor.

Los Angeles Lakers'ın deneyimli forveti LeBron James, yaşadığı sinir hasarı nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı. James'in bu hafta antrenmanlara döneceği belirtilirken, ilk çalışmasını Lakers'ın G League iştiraki olan South Bay Lakers ile gerçekleştireceği açıklandı.

Lakers başantrenörü JJ Redick, Charlotte Hornets deplasman maçı öncesinde pazartesi günkü basın toplantısında planı doğruladı. Redick ilk açıklamasında James'in "bugün South Bay ile birebir antrenman yaptığını" söylese de, kulüp daha sonra South Bay Lakers'ın pazartesi günü izinli olması nedeniyle bu çalışmanın hafta içinde yapılacağını netleştirdi.


James, antrenman kampı başlamadan önce siyatik problemi yaşadığı için bu sezon Lakers ile henüz tek bir antrenmana dahi çıkamadı.

Şimdilik LeBron James'in sahalara dönüş tarihi belirsizliğini koruyor. Yıldız oyuncunun Lakers'ın devam eden beş maçlık deplasman turunda forma giymemesi bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon 40 yaşındaki James, 70 maçta 24.4 sayı, 7.8 ribaunt ve 8.2 asist ortalamaları yakalamıştı.

LeBron James'ten yoksun Lakers, şu anda Batı Konferansı'nda 8 galibiyet – 3 mağlubiyetle dördüncü sırada bulunuyor.

