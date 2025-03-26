Kyrie: "Sakatlandığımda, Kobe'yi düşündüm"

Dallas Mavericks'in yıldız oyuncusu Kyrie Irving, sol dizindeki çapraz bağları kopardığı anın kendisi için duygusal bir an olduğunu ve aklına ilk gelen isimlerden birinin NBA efsanesi Kobe Bryant olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Kyrie: 'Sakatlandığımda, Kobe'yi düşündüm'
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26 Mart 2025 12:23
Dallas Mavericks'in yıldız oyuncusu Kyrie Irving, sol dizindeki çapraz bağları kopardığı anın kendisi için duygusal bir an olduğunu ve aklına ilk gelen isimlerden birinin NBA efsanesi Kobe Bryant olduğunu söyledi.

Hafta sonu Twitch yayınında sakatlık anını anlatan Irving, serbest atış çizgisine geldiğinde vücudunun şok halinde olduğunu belirtti. "Orada dururken içimde büyük bir duygu patlaması yaşadım. Öncelikle Tanrı'ya şükretmek istedim ama ardından aklıma Kobe ve diğer büyük oyuncular geldi," dedi.

Bryant, 2013 yılında aşil tendonunu kopardığında sahada kalıp iki serbest atışı isabetli kullanarak büyük bir dayanıklılık örneği sergilemişti. Irving, sakatlandığı an milyonlarca insanın kendisini izlediğini ve bu duygusal yükü taşımak zorunda olduğunu hissettiğini söyledi.

Bu sezon maç başına 24.7 sayı, 4.8 ribaund ve 4.6 asist ortalamaları yakalayan Irving, sezonu kapattı.

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