Dallas Mavericks süperstarı Kyrie Irving, oyuncuların ABD Milli Takımı için denemelere katıldığı zamana olan özlemini dile getirdi.



Bu yıl ABD Takımı kadrosuna katılmamış olan Irving, ekip için denemelere katılma prosedürünün 2023'te sona ermiş olması durumunun pek hoşuna gitmediğini açıkladı:



"Kardeşlerime başarılar diliyorum. Ben o takıma uyum sağlayamadım. Etraflıca değerlendirme sürecinin zorlu bir süreç olduğunu düşünüyorum. Ama tekrar ediyorum, takımdakilere saygım sonsuz.



Kariyerimin bu noktasında, şampiyonluğu kazanmaya odaklanmam gerektiğini düşünüyorum ve yaz döneminde de fırsat bulduğumda gidip bu adamları destekleyeceğim. Eskiden hepimizin bir araya gelip vakit geçirdiği o günleri biraz özlüyorum.



Ben ABD Milli Takımı için denemelere katılmamız gereken bir zamanda büyüdüm. Ve bir grup meslektaşlar olarak buluşup, beş kişinin iyi bir şekilde uyum sağlayıp sağlayamadığını karşılıklı saygı çerçevesinde görmeye çalışırdık.



Zamanlamanın biraz farklı olduğunu düşünüyorum. Dört beş günlük sürecin sonunda, takımda kimin yer alacağını herkes bilse de bir değerlendirme süreci gerçekleşiyor. Bir araya gelmenin eğlenceli kısmını özledim ama kardeşlerime iyi şanslar dilerim."



Olimpiyatlar, FIBA ve Amerika U18 Şampiyonası'nda ABD Milli Takımı'ndaki tecrübesiyle üç altın madalya kazanmış olan Irving, bu sezon Mavericks adına maç başına %49 şut oranıyla 25,6 sayı, 5,2 asist ve 5,0 ribaund ortalamaları yakalamasına rağmen davet alamamıştı.





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