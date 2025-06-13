'Koskoca Samsun 1 milyon Euro'yu bulamadı'

Yıldırım, katıldığı programda Samsunspor Basketbol Takımı'nın içinde bulunduğu maddi sıkıntılara değinerek, kulübün yaşadığı zorlukların şehirden yeterli destek görememekten kaynaklandığını dile getirdi.



Süper Lig'de mücadele eden basketbol takımının, kaynak yetersizliği nedeniyle amatör lige kadar düştüğünü hatırlatan Yıldırım, bu durumun yalnızca kulübün değil, tüm şehrin sorumluluğu olduğunu vurguladı.



Mali sorunlar nedeniyle Süper Lig'den düşerek Amatör Lig'de mücadele etme kararı alan Samsunspor Basketbol hakkında açıklamalarda bulunan Yüksel Yıldırım, "Ben Samsunspor Futbol Kulübünün yüzde 100'ünün sahibiyim. Samsunspor Basketbol Samsunspor Kulübü Derneği'nin. Ben bu dernekte başkanlık yapıyorum. İşlerimin çok yoğun oluşu nedeniyle Samsunspor Kulübünün Yönetim Kurulu esasen bu derneği yönetiyorlar. Basketbol biçim için önemliydi. Bunun için oğlumla birlikte çok zaman harcadık ve bunun için maddi ve manevi olarak mücadele ettik." dedi



Basketbol şubesindeki yaşanan olaylara değinen Yüksel Yıldırım, "Samsunspor'un olduğu gibi, Basketbolda da Süper Lig'e çıkma hedefimiz vardı. Süper Lig'e çıktıktan sonra da Basketbol takımının şehrin takımı olmasını istedik. Derneğin takımı olarak kalsın, Samsun olarak sponsorlarınızı ve takımı yaşatmak için maddi kaynakları bulun şehir olarak sahiplenin ve şehre bir zenginlik getirsin beklentimiz vardı. 3 yıl takım için cebimden harcadım. Yönetim Kurulundaki arkadaşlarımızın da desteği ile Samsunspor Basketbol takımını Süper Lig'e çıkardık. Bundan sonraki süreçte de planladığım gibi kendimi çektim." diyerek açıklamasına devam etti



Maddi sıkıntılara değinen Yüksel Yıldırım, "Ama koskoca Samsun şehri 1 milyon Euro'yu bulup bu takımı Lig'de tutamadı. Sonuç olarak maddi sıkıntılar deneniyle de TBL'de mücadele edecek gücü bulamayınca küme düştüler. Gerekli olan destekler de sağlanamayınca takım amatör olarak kaldı. İleride bir babayiğit çıkar ve Basketbolu da ben alayım, tekrar Süper Lig'e çıkarayım diyebilir. Bu tamamen şehrin bileceği bir konu" ifadelerini kullandı.

(Samsun Gazetesi)