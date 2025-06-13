New York Knicks'in yeni başantrenör arayışı, karşılaştığı engeller nedeniyle giderek daha karmaşık hale geliyor. Birçok NBA takımı, Knicks'in mevcut başantrenörlerle görüşme taleplerini reddediyor.Chicago Bulls, Knicks'in Billy Donovan ile görüşme talebini geri çevirdi. KC Johnson'un haberine göre Bulls yönetimi, Donovan'ı kulüp yapısının merkezinde görüyor ve onun liderliğini tüm organizasyon için kritik buluyor.ESPN'den Shams Charania ise Atlanta Hawks'ın da Quin Snyder ile görüşme talebini net bir şekilde reddettiğini belirtti. Hawks, Snyder'ı bırakmaya kesinlikle yanaşmıyor.Bu gelişmeler, daha önce Dallas Mavericks'in Jason Kidd için yapılan benzer bir talebi anında reddetmesinin ardından geldi. Dallas, Kidd'in başka takımlarla görüşmesine kesinlikle sıcak bakmıyor.Knicks ayrıca daha önce Minnesota Timberwolves'tan Chris Finch ve Houston Rockets'tan Ime Udoka ile de görüşmek istemiş, ancak bu girişimler de olumsuz sonuçlanmıştı.Doğu Konferansı'nı 51–31'lik dereceyle üçüncü sırada tamamlayan Knicks, beş sezon takımın başında kalan Tom Thibodeau ile yollarını ayırmıştı. Art arda gelen 50 galibiyetli sezonlar ve derin bir playoff koşusuna rağmen yönetim, takımı şampiyonluğa taşıyacak yeni bir lider arayışına girdi.