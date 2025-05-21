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Kevin De Bruyne karar aşamasında

Manchester City'den ayrılan Kevin De Bruyne, kısa süre içerisinde yeni kulübüne karar verecek.

calendar 21 Mayıs 2025 16:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Kevin De Bruyne karar aşamasında
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Manchester City'den ayrılan Kevin De Bruyne'nin yeni takımı netlik kazanıyor.

Romano'nun haberine göre, Belçikalı yıldız, bir sonraki takımına kısa süre içerisinde karar verecek.

PEŞİNDEKİ TAKIMLAR

Napoli'nin önemli bir teklif sunduğu De Bruyne ile anlaşmayı tamamlamaya hazır olduğu belirtildi.

Kevin De Bruyne'nin Manchester City'den ayrılacağını açıklamasının ardından 33 yaşındaki futbolcu ile ilgilenmeye başlayan MLS ekibi Chicago Fire'ın da yıldız isme ilgisinin devam ettiği kaydedildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Manchester City'de bu sezon 39 maçta süre bulan Kevin De Bruyne, 6 gol attı ve 8 asist yaptı.


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