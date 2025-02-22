Kemal Kılıç: 'Hem ofansta hem savunmada oyuncularımı kutluyorum'

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Kocaelispor ile sahasında 0-0 berabere kalan Şanlıurfaspor'da teknik direktör Kemal Kılıç, "Hem rakibi durdurmak hem karşı kaleye gidip gol pozisyonları üretme anlamında bunu başarabildikleri için oyuncularımı kutluyorum." dedi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kılıç, göreve geldikten sonraki 2 haftada muhtemel şampiyon adaylarıyla zorlu maçlar oynadıklarını söyledi.



Oyundan dolayı futbolcularını tebrik eden Kılıç, şöyle konuştu:



"Hem rakibi durdurmak hem karşı kaleye gidip gol pozisyonları üretme anlamında bunu başarabildikleri için oyuncularımı kutluyorum. Son 7-8 dakika baskı altında kaldık, bu da normaldi. Çünkü rakibimiz çok kaliteli bir takım ve çok önemli oyuncuları var. Dolayısıyla son bölümlerde takımımız skoru korumak için daha biraz geriye yaslandı. Ama iki hafta üst üste hem Karagümrük hem Kocaelispor'dan puan alarak yolumuza devam etmek çok önemli. İnşallah bundan sonra kendi bölgemizdeki takımlarla yapacağımız oyunları kazanarak en kısa zamanda düşme potasından çıkarız diye düşünüyorum."



