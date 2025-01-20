Kayserispor'da Sinan Kaloğlu'dan "kenetlenme" çağrısı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, açıklamalarda bulundu.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kayserispor'da Sinan Kaloğlu'dan 'kenetlenme' çağrısı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ocak 2025 13:43
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, ligin ikinci devresine galibiyetle başlamak istediklerini söyledi.

Kaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son oynadıkları maçta deplasmanda Reeder Samsunspor'a 1-0'lık skorla "şanssız" yenildiklerini dile getirdi.

Karşılamanın sonucunu "hak etmediklerini" savunan Kaloğlu, "Bu maçla ligin ilk yarısını tamamlamış olduk. Rakiplerimizle puan farkımız çok değil. Kayserispor'u sezon sonunda iyi bir yere getirmek için ekibimle çalışıyoruz." dedi.

"Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var"

Kaloğlu, sezonun ikinci devresindeki ilk haftayı bay geçerek iyi bir hazırlık süreci yaşadıklarını ve bunun karşılığını Sivasspor maçında almak istediklerini ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Net Global Sivasspor maçı hazırlıklarına da değinen Kaloğlu, "Hazırlıklarımız iyi gidiyor. Sivas'a galibiyet için gidiyoruz. İkinci yarıya iyi sonuçla başlamak istiyoruz. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Kenetlenmemiz gerekiyor. Taraftarımızla güçlüyüz, onları mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bize güvenmeye devam etsinler." diye konuştu.

Kayserispor'da görev 9. haftada geldiklerini anımsatan Kaloğlu, şöyle devam etti:

"11 maça çıktık. Geldiğimizde 4 puanı bulunan Kayserispor'u 16 puana getirdik. Zorlu rakiplere karşı oynamamıza rağmen ortaya konulan futbol, veriler, istatistikler, alınan puanlardan dolayı mutluyuz. Daha fazla puan da alabilirdik, bazı karşılaşmalarda şanssızdık. Gelinen noktada takımda birçok veriyi ve istatistiği artırdık. Ekibimle bu tabloya bakınca kendimizi başarılı buluyoruz. Futbol camiası da böyle düşünüyor."

Ligin ikinci yarısının Kayserispor için iyi geçeceğini dile getiren Kaloğlu, "Önümüzde 18 karşılaşma var. Bu karşılaşmaların hepsine talibiz. Birlik olmaya ve desteğe ihtiyacımız var. Bunu başarabilirsek Kayserispor ligi iyi yerde bitirecektir. Asla pes eden bir teknik direktör olmadım. Ben ve ekibim Kayserispor'u iyi bir yere getirmek için devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery