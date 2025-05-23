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22 Mayıs
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Karşıyaka'nın kızları Türkiye üçüncüsü oldu

Türkiye Genç Kızlar Voleybol Şampiyonasında üçüncülük kupasının sahibi Karşıyaka oldu

calendar 23 Mayıs 2025 11:35
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'nın kızları Türkiye üçüncüsü oldu
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Karşıyaka, 17-22 Mayıs tarihleri arasında Aydın'da düzenlenen Türkiye Genç Kızlar Voleybol Şampiyonası'nda üçüncülük kupasını havaya kaldırdı.

Finallere yenilgisiz İzmir şampiyonu olarak giden Kaf-Kaf, üçüncülük maçında güçlü rakibi Fenerbahçe'yi mağlup ederek kupaya ulaştı. Yeşil-kırmızılı ekip, voleybolun ekol kulüpleri VakıfBank'ın birinci, Eczacıbaşı'nın ikinci olduğu şampiyonayı bronz madalya ve kupayla tamamladı.

Altyapıların kulübün kalbi olduğunu söyleyen Karşıyaka Voleybol Şube Başkanı Onur Güner, "Bu başarı formasını terleten oyuncularımızın, onları bir an olsun yalnız bırakmayan antrenörlerimizin, sahada top toplayan küçük kardeşlerimizin, tribünde dua eden ailelerin ve inanan herkesin başarısıdır. Herkesin emeği, herkesin alın teri bu kupada parlıyor" açıklamasını yaptı.

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