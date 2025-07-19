KAP bekleniyor: Asensio & Skriniar

Fenerbahçe , uzun süredir gündeminde yer alan Milan Skriniar ve Marco Asensio transferlerinde mutlu sona çok yakın...

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertliler Slovak stoper Milan Skriniar ve Marco Asensio ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.



PSG İLE GÖRÜŞMELER BİTTİ



Skriniar ve Asensio ile anlaşan Fenerbahçe, Paris Saint Germain ile ödeme planı ve nihai transfer ücreti hakkında pazarlıklarını tamamladı ve anlaşma sağladı.



GELECEK HAFTA İMZAYA GELECEKLER

4 YILLIK ANLAŞMA



Fenerbahçe, Slovak stoper ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Milan Skriniar bu sözleşmeyle, bonuslarla birlikte yıllık 7.5 milyon Euro kazanacak.



SKRINIAR, F.BAHÇE'DE 23 MAÇA ÇIKTI



Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Fenerbahçe'de geçiren tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli formayla 23 karşılaşmada görev alırken 3 gol 2 asistlik bir gol katkısı da üretti.



ASENSIO, VILLA'DA 21 MAÇTA 9 GOLLÜK KATKI

Marco Asensio ve Milan Skriniar'ın gelecek hafta İstanbul'a gelmesi ve kendilerini Fenerbahçeli yapan sözleşmeye imza atmaları bekleniyor.Geçen sezonun ikinci yarısında Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralanan Asensio, İngiliz ekibindeki performansıyla dikkat çekti. Asensio, Aston Villa'da 21 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.