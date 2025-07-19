19 Temmuz
Akron Togliatti-Samara
15:30
19 Temmuz
Lokomotiv Moscow-PFC Sochi
18:00
19 Temmuz
KFUM-Brann
15:00
19 Temmuz
Molde-Stroemsgodset
17:00
19 Temmuz
Viking-Bodo/Glimt
19:00
19 Temmuz
Widzew Lodz-Zaglebie Lubin
15:45
19 Temmuz
Wisla Plock-Korona Kielce
18:30
19 Temmuz
GKS Katowice-Rakow
21:15
19 Temmuz
San Lorenzo-Gimnasia LP
20:30
19 Temmuz
Lanus-Rosario Central
22:30
20 Temmuz
Club Atletico Platense-Velez Sarsfield
00:45
20 Temmuz
Godoy Cruz-Sarmiento
00:45
20 Temmuz
Instituto-River Plate
03:00
19 Temmuz
Fortaleza-Bahia
22:00
19 Temmuz
Vasco da Gama-Gremio
23:30
20 Temmuz
Mirassol-Santos FC
00:30
20 Temmuz
Sao Paulo-Corinthians
03:00
19 Temmuz
RKC Waalwijk-FC Utrecht
13:00
19 Temmuz
Lens-Dunkerque
13:00
19 Temmuz
Norwich City-FC Volendam
13:00
19 Temmuz
Stevenage-Swansea City
13:00
19 Temmuz
E.Braunschweig-Holstein Kiel
14:00
19 Temmuz
Feyenoord-Gent
14:00
19 Temmuz
Bournemouth-Bristol City
15:00
19 Temmuz
Schalke 04-FC Twente
15:00
19 Temmuz
NAC Breda-Olympiakos
15:00
19 Temmuz
Ajax-KV Mechelen
15:30
19 Temmuz
M. United-Leeds United
16:00
19 Temmuz
Angers-Caen
16:00
19 Temmuz
Grasshopper-West Ham United
16:00
19 Temmuz
Nice-Ajaccio
16:00
19 Temmuz
Oldham Athletic-Dundee United
16:00
19 Temmuz
LASK-Union Berlin
16:30
19 Temmuz
Elversberg-Hoffenheim
16:30
19 Temmuz
Hansa Rostock-Aston Villa
17:00
19 Temmuz
Celtic-Newcastle
17:00
19 Temmuz
Blackburn Rovers-Everton
17:00
19 Temmuz
Sturm Graz-Hamburger SV
17:00
19 Temmuz
Reading-Tottenham
17:00
19 Temmuz
N. Forest-AS Monaco
17:00
19 Temmuz
Rotherham United-Sheffield United
17:00
19 Temmuz
Hull City-Kasımpaşa
18:00
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Nantes-Guingamp
18:30
19 Temmuz
Sevilla-Sunderland
22:00
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Braga-Celta Vigo
22:00
20 Temmuz
Leon-Guadalajara
04:00
19 Temmuz
Beijing Guoan-Shanghai Shenhua
14:35
19 Temmuz
Henan FC-Meizhou Hakka
15:00

KAP bekleniyor: Asensio & Skriniar

Fenerbahçe, Paris Saint Germain forması giyen Milan Skriniar ve Marco Asensio'nun transferi için tüm şartlarda anlaşma sağladı.

calendar 19 Temmuz 2025 10:46 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2025 12:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
KAP bekleniyor: Asensio & Skriniar
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Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan Milan Skriniar ve Marco Asensio transferlerinde mutlu sona çok yakın...

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertliler Slovak stoper Milan Skriniar ve Marco Asensio ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.

PSG İLE GÖRÜŞMELER BİTTİ

Skriniar ve Asensio ile anlaşan Fenerbahçe, Paris Saint Germain ile ödeme planı ve nihai transfer ücreti hakkında pazarlıklarını tamamladı ve anlaşma sağladı.
 GELECEK HAFTA İMZAYA GELECEKLER

Marco Asensio ve Milan Skriniar'ın gelecek hafta İstanbul'a gelmesi ve kendilerini Fenerbahçeli yapan sözleşmeye imza atmaları bekleniyor.

4 YILLIK ANLAŞMA

Fenerbahçe, Slovak stoper ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Milan Skriniar bu sözleşmeyle, bonuslarla birlikte yıllık 7.5 milyon Euro kazanacak.

SKRINIAR, F.BAHÇE'DE 23 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Fenerbahçe'de geçiren tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli formayla  23 karşılaşmada görev alırken 3 gol 2 asistlik bir gol katkısı da üretti.
 ASENSIO, VILLA'DA 21 MAÇTA 9 GOLLÜK KATKI


Geçen sezonun ikinci yarısında Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralanan Asensio, İngiliz ekibindeki performansıyla dikkat çekti. Asensio, Aston Villa'da 21 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.

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