Kadınlar 2. Ligi Final Etabı'nda Eczacıbaşı ve Manisa BŞB 1. Lig'de

Nevşehir'de düzenlenen AXA Sigorta Kadınlar 2. Ligi Final Etabı'nda ikinci maçları oynandı ve iki takım 1. Lig'e çıkmayı garantiledi.
Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda oynanan ikinci gün maçlarının sonunda A Grubu'ndaki Eczacıbaşı ve Manisa Büyükşehir Belediyespor, 1. Lig'e yükselmeyi başardı.
İlk iki sıradaki takımların 1. Lig'e çıkacağı final etabında A ve B Grubu'nda son maçlar 23 Şubat Pazar günü oynanacak.
Final etabında ikinci gün maçlarının sonuçları şöyle:
A Grubu:
Trendy Hotels Manavgat Beldiyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 2-3
Fenerbahçe Medicana-Eczacıbaşı: 0-3
B Grubu:
Uğur Spor-Altınordu: 0-3
İzmirspor-Afyon Belediye Yüntaş: 1-3
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