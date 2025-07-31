Juventus'tan Douglas Luiz kararı!

Juventus Sportif Direktörü Damien Comolli, Brezilyalı orta saha oyuncusu Douglas Luiz hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Comolli, "Douglas Luiz, takım arkadaşlarına ve tüm gruba saygısızlık etti. Hemen ardından özür diledi." ifadelerini kullandı.



ADI FENERBAHÇE İLE ANILIYOR



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Juventus, Douglas Luiz ile yollarını ayırma kararı aldı. 26 yaşındaki yıldız ismin yeni sezonda takımda yer almayacağı belirtilirken, oyuncunun adı bir süredir Fenerbahçe ile de anılıyordu.



