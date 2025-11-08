08 Kasım
Antalyaspor-Beşiktaş
20:00
08 Kasım
Gaziantep FK-Rizespor
14:30
08 Kasım
Girona-Alaves
16:00
08 Kasım
Fortuna Sittard-SC Heerenveen
22:00
08 Kasım
FC Volendam-NAC Breda
20:45
08 Kasım
Excelsior-Heracles
18:30
08 Kasım
AS Monaco-Lens
23:05
08 Kasım
Le Havre-Nantes
21:00
08 Kasım
Marsilya-Brest
19:00
08 Kasım
Parma -AC Milan
22:45
08 Kasım
Juventus-Torino
20:00
08 Kasım
Lecce-Verona
17:00
08 Kasım
Como-Cagliari
17:00
08 Kasım
Espanyol-Villarreal
23:00
08 Kasım
Atletico Madrid-Levante
20:30
08 Kasım
Sevilla-Osasuna
18:15
08 Kasım
Sunderland-Arsenal
20:30
08 Kasım
Chelsea-Wolves
23:00
08 Kasım
Trabzonspor-Alanyaspor
17:00
08 Kasım
West Ham United-Burnley
18:00
08 Kasım
Everton-Fulham
18:00
08 Kasım
Tottenham-M. United
15:30
08 Kasım
Mönchengladbach-FC Köln
20:30
08 Kasım
Union Berlin-Bayern Munih
17:30
08 Kasım
Hoffenheim-RB Leipzig
17:30
08 Kasım
Hamburger SV-B. Dortmund
17:30
08 Kasım
Leverkusen-FC Heidenheim
17:30
08 Kasım
Amed Sportif-Hatayspor
19:00
08 Kasım
Sakaryaspor-Serik Belediyespor
16:00
08 Kasım
Sivasspor-Manisa FK
0-015'
08 Kasım
Bandırmaspor-Boluspor
0-015'
08 Kasım
Kasımpaşa-Göztepe
20:00
08 Kasım
PEC Zwolle-S. Rotterdam
23:00

Julian Alvarez'den Paris Saint-Germain itirafı!

Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez, İspanyol ekibine transfer olduğu dönem Paris Saint-Germain'in de kendisiyle ilgilendiğini söyledi.

calendar 08 Kasım 2025 12:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Julian Alvarez'den Paris Saint-Germain itirafı!
Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez'den önemli itiraflar geldi.

Alvarez, 2024 yazında Atletico Madrid'e transfer olduğu dönemde Paris Saint-Germain'in de kendisiyle ilgilendiğini söyledi.

Arjantinli yıldız, "Atletico Madrid'e transfer olduğum dönemde Paris Saint-Germain de benimle ilgilendi. PSG ile menajerim arasında görüşmeler oldu. Beni transfer etmek istediler ancak bu gerçekleşmedi." dedi.

BARCELONA - PSG


Atletico Madrid'de sergilediği performansın ardından Barcelona ile de adı geçmeye başlayan 25 yaşındaki futbolcu, "PSG'de mi yoksa Barcelona'da mı oynamayı planlıyorum? Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum. İnsanların sosyal medyada söylediklerini görüyorum. İspanya'da insanlar ben ve Barcelona hakkında konuşuyor. Şu anda Atletico Madrid'e odaklandım ve sonunda durumu yeniden değerlendireceğiz." dedi.

ATLETICO PERFORMANSI

Atletico Madrid'e geçen yıl yaz transfer döneminde imza atan Julian Alvarez, İspanyol ekibinde 71 maçta 38 gol attı ve 12 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
14 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
15 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
16 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
