Fenerbahçe'de dünya ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun kontratında yer alan tazminat bedeli ile ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.
İKİ ADAYA DA KABUL ETTİRDİ
Sarı-lacivertli camiada geçtiğimiz Haziran ayında başkan adaylarından Ali Koç'un ve Aziz Yıldırım'ın tek düşündüğü isim olan Jose Mourinho'nun kontrat yaparken oldukça kritik bir maddeyi kabul ettirdi.
MOURİNHO'NUN TAZMİNATI NE KADAR?
Fenerbahçe ile iki yıllık sözleşme imzalayan Jose Mourinho, sözleşmesinin feshedilmesi halinde, yeni bir kulüp ile anlaşsa bile almayı yaptığı sağlam kontratla garantiledi! Mourinho'nun Fenerbahçe'den sonra bir takımla anlaşması, sarı-lacivertlilerin tazminat ödemesine engel olmayacak!
15 MİLYON EURO TAZMİNAT
Camiada Jose Mourinho'ya olan tepkilerin artması nedeniyle Fenerbahçe, Portekiz teknik adama kapıyı göserirse, 62 yaşındak isme ve ekibine toplamda 15 milyon euroluk ödeme yapılacak.
TEK BİR İHTİMAL VAR
Fenerbahçe'de istenmeyen adam haline gelen Jose Mourinho, kendi rızasıyl ayrılması veya istifa etmesi halinde, sarı-lacivertli kulüp 15 milyon euroluk tazminat maddesinden kurtulacak.
MOURINHO'NUN TAZMİNATLARI!
Jose Mourinho bugüne kadar ayrıldığı takımlardan toplamda 85.5 milyon sterlin tazminat aldı. Bu rakamın Türk parasına çevrildiğinde 3.47 milyar TL'ye denk geliyor. Ünlü teknik direktör, en son İtalya Serie A ekibi Roma'yı çalıştırmıştı. Roma'yı iki kez Avrupa kupaları finaline götüren Mourinho, Konferans Ligi'ni kazanmıştı. Geçtiğimiz ocak ayında José Mourinho ile yollarını ayıran başkent ekibi, 3 milyon sterlin tazminat ödemek zorunda kalmıştı.
HER KULÜPTE TAZMİNAT ALDI!
Mourinho, daha önce görev aldığı takımlarda daha yüksek miktarlarda tazminat tutarı aldı. 2007'de Chelsea'den 18 milyon sterlin, 2013'te Real Madrid'den 17 milyon sterlin, 2015'te tekrar Chelsea'den 12.5 milyon sterlin, 2018'de Manchester United'dan 17 milyon sterlin, 2021'de Tottenham'dan 18 milyon sterlin tazminat alan Jose Mourinho, son olarak Roma'dan 3 milyon sterlin kazanmıştı.
İKİ ADAYA DA KABUL ETTİRDİ
Sarı-lacivertli camiada geçtiğimiz Haziran ayında başkan adaylarından Ali Koç'un ve Aziz Yıldırım'ın tek düşündüğü isim olan Jose Mourinho'nun kontrat yaparken oldukça kritik bir maddeyi kabul ettirdi.
MOURİNHO'NUN TAZMİNATI NE KADAR?
Fenerbahçe ile iki yıllık sözleşme imzalayan Jose Mourinho, sözleşmesinin feshedilmesi halinde, yeni bir kulüp ile anlaşsa bile almayı yaptığı sağlam kontratla garantiledi! Mourinho'nun Fenerbahçe'den sonra bir takımla anlaşması, sarı-lacivertlilerin tazminat ödemesine engel olmayacak!
15 MİLYON EURO TAZMİNAT
Camiada Jose Mourinho'ya olan tepkilerin artması nedeniyle Fenerbahçe, Portekiz teknik adama kapıyı göserirse, 62 yaşındak isme ve ekibine toplamda 15 milyon euroluk ödeme yapılacak.
TEK BİR İHTİMAL VAR
Fenerbahçe'de istenmeyen adam haline gelen Jose Mourinho, kendi rızasıyl ayrılması veya istifa etmesi halinde, sarı-lacivertli kulüp 15 milyon euroluk tazminat maddesinden kurtulacak.
MOURINHO'NUN TAZMİNATLARI!
Jose Mourinho bugüne kadar ayrıldığı takımlardan toplamda 85.5 milyon sterlin tazminat aldı. Bu rakamın Türk parasına çevrildiğinde 3.47 milyar TL'ye denk geliyor. Ünlü teknik direktör, en son İtalya Serie A ekibi Roma'yı çalıştırmıştı. Roma'yı iki kez Avrupa kupaları finaline götüren Mourinho, Konferans Ligi'ni kazanmıştı. Geçtiğimiz ocak ayında José Mourinho ile yollarını ayıran başkent ekibi, 3 milyon sterlin tazminat ödemek zorunda kalmıştı.
HER KULÜPTE TAZMİNAT ALDI!
Mourinho, daha önce görev aldığı takımlarda daha yüksek miktarlarda tazminat tutarı aldı. 2007'de Chelsea'den 18 milyon sterlin, 2013'te Real Madrid'den 17 milyon sterlin, 2015'te tekrar Chelsea'den 12.5 milyon sterlin, 2018'de Manchester United'dan 17 milyon sterlin, 2021'de Tottenham'dan 18 milyon sterlin tazminat alan Jose Mourinho, son olarak Roma'dan 3 milyon sterlin kazanmıştı.