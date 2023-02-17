Jorge Jesus: 'Çok fazla insan acı çekiyor'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sarı lacivertli kulübün Kan Bağışı kampanyasına destek oldu.



Yapılan kan bağışı alanını ziyaret eden ve Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Jorge Jesus, bu tür kampanyaların önemine değindi.



Deneyimli çalıştırıcı, "Hepimizin elinden geldiğince yardımcı olması çok önemli. Herkes imkânı doğrultusunda yardım etmeli diye düşünüyorum. Acı çeken insanlar için bu tür dayanışma kampanyaları çok önemli. Çok fazla insan acı çekiyor. Bu tarz jestler, en azından bazı insanlara dokunabilmemize, bazı insanlara yardım edebilmemize sebep oluyor. O yüzden bu tarz yardımların önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.



Depremzede Mehmet Akif Ağaç ile ilgili de Teknik Direktör Jorge Jesus, "Bildiğim kadarıyla depremde ailesini kaybetti. Onun yüzünde bir nebze gülücük oluşturabildiysek, ne mutlu bizim için. Çok sevdiği kulübü Fenerbahçe'nin tesislerini ziyaret etme fırsatı buldu. Onu birazcık bile mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Çünkü acı çeken insanların kalbine dokunmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.





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