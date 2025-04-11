Denver Nuggets'ın başantrenörü Michael Malone'un görevine son verilmesi kararının, takımdaki en önemli isimlerden Nikola Jokic'e resmi açıklamadan kısa bir süre önce bildirildiği ortaya çıktı.



Yıldız oyuncu, karara dair detayları kamuoyuyla paylaşmasa da, süreci kabullendiğini ifade etti.



"Diğer herkesten biraz daha önce haberim oldu," diyen Jokic, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bana gelip 'Bir karar verdik' dedi. Bu bir tartışma değildi, bir karardı. Nedenini anlattı, ben de dinledim. Ve kabul ettim. Size ne söylediğini söylemeyeceğim. Bu özel bir konuşmaydı."



Takımın lideri olarak bu ayrılığın etkisini hissettiklerini vurgulayan Jokic, şu sözleri kullandı:

"Eğer bir kişi değişiklik yapmak istiyorsa, enerjiyi değiştirmek istiyorsa, muhtemelen böyle yapar. Benim ülkemde biri işten çıkarılırsa, bu genelde sıradaki kişinin sen olduğunu gösterir."



Jokic, Malone'un gönderilmesinin ardından eski koçuna mesaj gönderdiğini de paylaştı:

"Ona mesaj attım. Bu 10 yıllık bir ilişkiden sonra oldu. Herkes için zor bir gündü, özellikle de onun ve ailesi için. Ama sonuçta bu işin bir parçası."



Nuggets'ı 2023'te NBA şampiyonluğuna taşımış olan Malone, Denver'la geçirdiği 10 sezonda 471-327'lik bir galibiyet-mağlubiyet oranı elde etmişti. Bu sezon ise görev başındayken bu derece 47-32 şeklindeydi.



