Jayden Oosterwolde geri döndü!

Fenerbahçe'de gösterdiği hızlı gelişimle Avrupa kulüplerinin transfer listesine giren Jayden Oosterwolde, talihsiz bir sakatlık yaşadıktan sonra yurt dışında tedavi görmesinin ardından Türkiye'ye döndü.

, Fotoğraf; AA
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Jayden Oosterwolde geri döndü!
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28 Ocak 2025 12:44
Son güncelleme 28 Ocak 2025 12:47
Fenerbahçe'de Süper Lig'in ilk yarısında Samsunspor ile oynanan maçta sakatlanan ve sol dizinde ön çapraz bağ yırtığı (rüptürü) tespit edilen Jayden Oosterwolde, tedavi sürecinin ardından Türkiye'ye geri döndü.

İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ

Jayden Oosterwolde, tedavisine İstanbul'da devam ederken, Samandıran Can Bartu Tesisleri'ne giriş yaptığı sırada çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Fotoğrafta, genç futbolcunun imaj değişikliğine giderek daha önce kısa olan saçlarını uzattığı dikkatlerden kaçmadı.

Oosterwolde'nin sahalara dönüş tarihinin ise 20 Mayıs 2025 olması bekleniyor.



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