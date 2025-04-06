Japonya'da zafer Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası, sezonun 3. yarışı Japonya Grand Prix'siyle devam etti.
Suzuka şehriyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik Uluslararası Suzuka Pisti'nde düzenlenen yarışı Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı.
Verstappen'in ardından Lando Norris 2. olurken, 3. sırada Oscar Piastri, 4. sırada Charles Leclerc ve 5. sırada ise George Russell yer aldı.
Suzuka şehriyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik Uluslararası Suzuka Pisti'nde düzenlenen yarışı Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı.
Verstappen'in ardından Lando Norris 2. olurken, 3. sırada Oscar Piastri, 4. sırada Charles Leclerc ve 5. sırada ise George Russell yer aldı.
✨Marx Verstappen'in Japonya'da yarışı kazandığı anlar... pic.twitter.com/n1LX7NAhkS
— Sporxtv (@sporxtv) April 6, 2025