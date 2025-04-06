Japonya'da zafer Verstappen'in

Max Verstappen, Formula 1 Japonya GP'de zafere ulaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Japonya'da zafer Verstappen'in
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06 Nisan 2025 09:29
Son güncelleme 06 Nisan 2025 09:59
Formula 1 Dünya Şampiyonası, sezonun 3. yarışı Japonya Grand Prix'siyle devam etti.

Suzuka şehriyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik Uluslararası Suzuka Pisti'nde düzenlenen yarışı Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı.

Verstappen'in ardından Lando Norris 2. olurken, 3. sırada Oscar Piastri, 4. sırada Charles Leclerc ve 5. sırada ise George Russell yer aldı.

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