İzmir'in eskrimdeki milli gururu

Alfa Eskrim Spor Kulübü'nün sporcuları Ceren Cebe ve Nilahsen Erten, milli takımla tarihi bir şampiyonluk yaşadı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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İzmir'in eskrimdeki milli gururu
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05 Şubat 2025 12:47
İzmir'de henüz 6 yıl önce kurulan Alfa Eskrim Spor Kulübü'nün sporcuları Ceren Cebe ve Nilahsen Erten, milli takımla tarihi bir şampiyonluk yaşadı. Alfa Eskrim'de yetişen Ceren ve Nilahsen'in yanı sıra Aleyna Ertürk ve Damlanur Sönmüş'ün yer aldığı Türkiye Genç Kadın Epe Milli Takımı, Bahreyn Manama'da 17-19 Ocak tarihlerinde düzenlenen Gençler Epe Dünya Kupası'nda finalde Hong Kong'u 45-35 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Millilerimiz, Eskrim Dünya Kupası'nde epe branşında tarihte ilk kez şampiyon oldu. Aynı zamanda Alfa Eskrim Spor Kulübü'nün de kurucularından olan Türkiye Eskrim Federasyonu Epe Branş Koordinatörü Emir Şendut, milli takım olarak 23 Şubat-3 Mart tarihleri arasında Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda da epe branşında ilk kez şampiyon olmak istediklerini söyledi.

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