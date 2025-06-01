Istvan Kovacs, hakemlik tarihinde bir ilke imza attı!

FIFA kokartlı Rumen hakem Istvan Kovacs, Şampiyonlar Ligi Finali ile birlikte tarihe geçti.



Rumen hakem, hakemlik tarihinde bir ilke imza atarak UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde final yöneterek adını tarihe altın harflerle yazdırdı.



Rumen hakem, bu sezon 39 resmi maçta görev aldı.