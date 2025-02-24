İşte Vincic'in derbi performansı!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Derbinin hakemi Slavko Vincic 9 kere sarı kart çıkardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte Vincic'in derbi performansı!
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24 Şubat 2025 22:10
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. 

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbinin Sloven hakemi Slavko Vincic'in performansı merak konusu oldu.

Sloven hakem, mücadelede 35 kez faul düdüğü çaldı. Galatasaray'ın 20, Fenerbahçe'nin ise 15 kez faul yaptığını işaret etti.

9 KEZ SARI KART ÇIKARDI

Vincic, derbide sarı kartına 9 kez başvurdu.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin idari menajerlerinin gördüğü karşılıklı sarı kart dışında sarı kırmızılılardan Osimhen, Barış Alper, Sallai, Davinson ve Yunus; sarı lacivertlilerden Çağlar ve Fred sarı kart gördü


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