İşte Kenan Yıldız'ın cezası!

Juventus'un Monza ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Kenan Yıldız'ın cezası belli oldu.



Milli yıldız, kırmızı kartının ardından iki maç men cezası aldı. Kenan Yıldız, cezası nedeniyle Juventus'un Bologna ve Lazio ile oynayacağı maçları kaçıracak.



Juventus'ta bu sezon 46 maçta süre bulan 19 yaşındaki futbolcu, 8 gol attı ve 5 asist yaptı.



