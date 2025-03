İsmet Taşdemir: 'Çok önemli bir galibiyetti'

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında ağırladığı Sakaryaspor'u 3-1 yenen Kocaelispor teknik direktörü İsmet Taşdemir, "Hem puan tablosu hem de derbi olması itibarıyla çok önemli bir maçtı. Bunu kayıpsız ve hatasız atlattığımız için çok mutluyum." dedi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Taşdemir, önemli bir maçta güzel bir sonuç aldıklarını söyledi.



İlk defa böyle bir derbiye çıkma şansı elde ettiğini belirten Taşdemir, şu ifadeleri kullandı:



"Çok büyük bir derbi. Çok da heyecanlıydı. Özellikle taraftarlarımız inanılmaz bir atmosfer hazırladılar, uyguladılar sağ olsunlar. Kendilerine müteşekkirim. Bu atmosfer karşısında oyuncular özellikle 10-15 dakika bocalasalar da gol bence onları kendilerine getirdi. Golden sonraki her dakika her saniye üstüne koyarak oynadılar. Çok da iyi oynadılar. Maçın bitiş düdüğüne kadar gerekli her şeyi yaptılar. Kazandığımız için çok mutluyum. Oyuncu kardeşlerimin ayağına sağlık, yüreğine sağlık. Önemli bir eşikte önemli bir maçtı. Hem puan tablosu hem de derbi olması itibarıyla çok önemli bir maçtı. Bunu kayıpsız ve hatasız atlattığımız için çok mutluyum. Oyuncu kardeşlerime bir kez daha teşekkür ediyorum."