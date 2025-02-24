Real Betis'in deneyimli isimlerinden Isco, takımın devre arası Manchester United'dan kiraladığı Antony ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.



Isco, "Antony ile birlikte oynamak çok kolay kolay çünkü çok yetenekli." ifadelerini kullandı.



"Yetenek takıma hizmet etmeli." diyen Isco, hedeflerinin Avrupa kupaları olduğunu söyledi ve, "Bakalım Avrupa'ya gitmek için bir adım atabilecek miyiz?" sözlerini sarf etti.



Real Betis'in devre arası transfer döneminde Manchester United'dan kiraladığı Antony, İspanyol ekibinde çıktığı 6 maçta 3 gol attı ve 2 asist yaptı.



Real Betis, 25 maç sonunda topladığı 35 puanla ligde 7. sırada yer alıyor.



