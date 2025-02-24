Isco'dan Antony'ye büyük övgü!

Real Betis forması giyen Isco, takımın devre arası transfer ettiği Antony'nin çok yetenekli olduğunu ve Brezilyalı futbolcu ile birlikte oynamanın çok kolay olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Isco'dan Antony'ye büyük övgü!
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24 Şubat 2025 15:18
Real Betis'in deneyimli isimlerinden Isco, takımın devre arası Manchester United'dan kiraladığı Antony ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

Isco, "Antony ile birlikte oynamak çok kolay kolay çünkü çok yetenekli." ifadelerini kullandı.

"Yetenek takıma hizmet etmeli." diyen Isco, hedeflerinin Avrupa kupaları olduğunu söyledi ve, "Bakalım Avrupa'ya gitmek için bir adım atabilecek miyiz?" sözlerini sarf etti.

Real Betis'in devre arası transfer döneminde Manchester United'dan kiraladığı Antony, İspanyol ekibinde çıktığı 6 maçta 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

Real Betis, 25 maç sonunda topladığı 35 puanla ligde 7. sırada yer alıyor.


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