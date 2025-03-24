İrlanda, Bulgaristan karşısında 2 golle galip

UEFA Uluslar B Ligi Kümede Kalma mücadelesi rövanş maçında İrlanda ile Bulgaristan karşı karşıya geldi. Aviva Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi İrlanda 2-1'lik skorla kazandı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
İrlanda'ya galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Evan Ferguson ile 84. dakikada Adam Uche Idah kaydetti.
Bulgaristan'ın tek golünü ise 30. dakikada Valentin Antov attı.
2-1'in rövanşında İrlanda, yeniden 2-1 kazanarak UEFA Uluslar B Ligi'nde kaldı.
Bulgaristan ise C Ligi'ne düştü.
İrlanda'ya galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Evan Ferguson ile 84. dakikada Adam Uche Idah kaydetti.
Bulgaristan'ın tek golünü ise 30. dakikada Valentin Antov attı.
2-1'in rövanşında İrlanda, yeniden 2-1 kazanarak UEFA Uluslar B Ligi'nde kaldı.
Bulgaristan ise C Ligi'ne düştü.