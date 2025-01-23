İrfan Can Eğribayat: 'Fenerbahçe, zor durumda bana elini uzattı'

"FENERBAHÇE, ÇOK ZOR DURUMDAYKEN ELİMDEN TUTTU"

Performansı ile ilgili konuşan 26 yaşındaki eldiven, "Kendi performansım hakkında, ben elimden geleni yapıyorum. Kaleci için oynamamak zordur, geçen mart ayından beri oynamıyorum. Yazın da yaşadığım bir kayıp sebebiyle kampı kaçırdım. Fenerbahçe, Göztepe'de çok zor durumdayken bana elini uzattı. Taraftarlarımız bana çok destek oluyorlar, ben de onları çok seviyorum. Sahada her zaman savaşan bir İrfan görecekler. Pazar günü önemli bir maçımız var, o maçta da onların desteğini bekliyoruz." sözlerini de sarf etti.

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında Fransız ekibi Olimpik Lyon'la 0-0 berabere kaldı.Sarı-Lacivertliler'in file bekçisi İrfan Can Eğribayat, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.Bolu'da hayatını kaybedenleri anan Eğribayat,dedi.Mücadeleyi değerlendiren file bekçisi,ifadelerini kullandı.