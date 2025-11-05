05 Kasım
IMAGO'da Ekim ayının en çarpıcı kareleri

Spor dünyasında unutulmaz olaylar, IMAGO'nun objektifiyle ölümsüz hale geliyor... İşte geride kalan Ekim ayının en çarpıcı, en dikkat çeken fotoğrafları...

calendar 05 Kasım 2025 16:05 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2025 16:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
IMAGO'da Ekim ayının en çarpıcı kareleri
Dünyanın dört bir yanında yaşanan olaylar, zaferler, hüzünler ve umut anları… Uluslararası fotoğraf ajansı IMAGO, Ekim 2025 boyunca objektifini insan hikâyelerine, sporun heyecanına ve doğanın büyüleyici yüzüne çevirdi.

Bu ayın öne çıkan kareleri; yalnızca birer fotoğraf değil, aynı zamanda zamanın donmuş anlarına tanıklık eden küçük hikâyeler…

İşte IMAGO'nun seçkisine giren, Ekim 2025'in en dikkat çeken fotoğrafları — her biri kendi içinde bir haber, her biri ayrı bir duygunun yansıması…

İŞTE EKİM AYININ EN ÖZELANLARI... 👇

















 

 Reklam 
