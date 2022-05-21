İlhan Palut'tan Avrupa ve transfer sözleri!

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Sezonu ve Avrupa'ya katılmalarını değerlendiren İlhan Palut "Konyaspor olarak iyi bir sezon geçirdik. Konyaspor tekrar Avrupa'da boy gösterecek, biz de bu tecrübeyi yaşayacağız. Çok iyi hazırlanacağız. İyi geçen sezonların ardından bazı takımların savrulduğunu çok gördük. Üst sıralara oynamayı alışkanlık haline getiren Konyaspor yaratmak istiyoruz. Avrupa'yı çok önemseyeceğiz. İnşallah orada da gruplara kalacağız. Ancak ligde de düşüşe izin veremeyeceğiz." dedi.



Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan İlhan Palut "Kadromuzu güçlendirecek trans





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