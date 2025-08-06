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Heung Min-Son, MLS'e gitti

MLS ekibi Los Angeles, Tottenham'dan Heung Min-Son'u kadrosuna kattı.

calendar 06 Ağustos 2025 23:01
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Heung Min-Son, MLS'e gitti
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Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles, İngiltere'nin Tottenham takımından Güney Koreli Heung Min-Son'u renklerine bağladı.

Tottenham Kulübü, 10 yıldır takımda forma giyen 33 yaşındaki kanat oyuncusu Son'un Los Angeles'a transfer olduğunu duyurdu.

İngiltere basınında, 26 milyon dolar karşılığında gerçekleşen transferle MLS'in bonservis rekorunun kırıldığı öne sürüldü.

Daha önce Almanya ekipleri Hamburg ve Bayer Leverkusen'de oynayan Son, 2015'te Tottenham'a imza attı.

Son, 454 maça çıkıp 173 gol attığı Tottenham formasıyla geçen sezon UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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