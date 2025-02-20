Hentbol haftanın programı belli oldu

Kadınlar Süper Lig'de 17'nci, Erkekler Süper Lig'de 18'nci hafta maçları oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Hentbol haftanın programı belli oldu
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20 Şubat 2025 14:45

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 17'nci, Erkekler Süper Lig'e 18'nci hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle 

- Kadınlar Süper Lig 

21 Şubat Cuma:

16.00 Yenimahalle Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)

22 Şubat Cumartesi:

16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Celal Atik)

23 Şubat Pazar: 

16.00 Görele Belediyespor-Kırşehir Belediyespor (13 Şubat Spor Salonu) 

16.00 Adasokağı-Üsküdar Belediyespor (Yüreğir Serinevler) 

24 Şubat Pazartesi:

17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor- Ortahisar Belediyespor (Üçevler) 

- Erkekler Süper Lig

22 Şubat Cumartesi: 

14.00 Güneysu-Nilüfer Belediyespor (Güneysu) 

18.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor (Celal Atik) 

23 Şubat Pazar:

14.00 Köyceğiz Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Köyceğiz) 

24 Şubat Pazartesi: 

13.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-DEPSAŞ Enerji As (Beşirli)

26 Şubat Çarşamba:

17.00 Spor Toto-Beykoz Belediyespor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)

Öte yandan Beşiktaş-Rize Belediyespor maçının tarihi henüz açıklanmadı.


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