Hentbol haftanın programı belli oldu

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 17'nci, Erkekler Süper Lig'e 18'nci hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle
- Kadınlar Süper Lig
21 Şubat Cuma:
16.00 Yenimahalle Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)
22 Şubat Cumartesi:
16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Celal Atik)
23 Şubat Pazar:
16.00 Görele Belediyespor-Kırşehir Belediyespor (13 Şubat Spor Salonu)
16.00 Adasokağı-Üsküdar Belediyespor (Yüreğir Serinevler)
24 Şubat Pazartesi:
17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor- Ortahisar Belediyespor (Üçevler)
- Erkekler Süper Lig
22 Şubat Cumartesi:
14.00 Güneysu-Nilüfer Belediyespor (Güneysu)
18.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor (Celal Atik)
23 Şubat Pazar:
14.00 Köyceğiz Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Köyceğiz)
24 Şubat Pazartesi:
13.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-DEPSAŞ Enerji As (Beşirli)
26 Şubat Çarşamba:
17.00 Spor Toto-Beykoz Belediyespor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)
Öte yandan Beşiktaş-Rize Belediyespor maçının tarihi henüz açıklanmadı.
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