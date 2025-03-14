Hamilton'ın ilk kez Ferrari adına yarışacağı Formula 1'de en yaşlı sürücü Alonso

Pilotlar Takımlar Max Verstappen (Hollanda) Red Bull Liam Lawson (Yeni Zelanda) Red Bull Lewis Hamilton (Büyük Britanya) Ferrari Charles Leclerc (Monako) Ferrari George Russell (Büyük Britanya) Mercedes Andrea Kimi Antonelli (İtalya) Mercedes Oscar Piastri (Avustralya) McLaren Lando Norris (Büyük Britanya) McLaren Lance Stroll (Kanada) Aston Martin Fernando Alonso (İspanya) Aston Martin Jack Doohan (Avustralya) Alpine Pierre Gasly (Fransa) Alpine Alexander Albon (Tayland) Williams Carlos Sainz (İspanya) Williams Isack Hadjar (Fransa) Racing Bulls Yuki Tsunoda (Japonya) Racing Bulls Gabriel Bortoleto (Brezilya) Sauber Nico Hulkenberg (Almanya) Sauber Esteban Ocon (Fransa) Haas Oliver Bearman (Büyük Britanya) Haas

Avustralya Grand Prix'siyle başlayacak 2025 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 10 takım, 13 farklı ülkeden 20 pilotla mücadele edecek.Anadolu Ajansının (AA) Formula 1 Dünya Şampiyonası ile ilgili hazırladığı dosya haberin bu bölümünde 2025 sezonunda mücadele edecek pilotlar ele alındı.Pilotlar klasmanında son 4 sezonun şampiyonu Hollandalı Max Verstappen, kariyerinde 5. kez zirvede yer almak için piste çıkacak. Meksikalı pilot Sergio Perez'in ayrılmasının ardından Verstappen'in Red Bull'daki takım arkadaşı Yeni Zelandalı Liam Lawson olacak.Mercedes'ten ayrılan 7 kez Formula 1 şampiyonu Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, bu sezon Monakolu pilot Charles Leclerc ile Ferrari'nin sürücü koltuğunda yarışacak.Markalar klasmanında ise son şampiyon McLaren, geçen sezona kadar zirveye ambargo koyan Red Bull ve Mercedes ile 17 yıllık şampiyonluk hasretine son vermeye çalışacak Ferrari, birincilik için rekabet edecek.Formula 1'in 2025 sezonunda yarışacak pilotların ülke sıralamasında 4 sürücü ile Büyük Britanya başı çekiyor.Büyük Britanya'yı 3 pilotla Fransa, ikişer sürücüyle Avustralya ve İspanya takip ediyor.Yeni Zelanda, Kanada, Monako, İtalya, Japonya, Hollanda, Brezilya, Almanya ve Tayland'dan ise birer pilot şampiyonada piste çıkacak.Organizasyonda mücadele edecek 6 genç sürücü, F1'de ilk kez tam zamanlı pilot olarak piste çıkacak.Geçen senenin yedek sürücüleri Büyük Britanyalı Oliver Bearman (Haas), Avustralyalı Jack Doohan (Alpine), Yeni Zelandalı Liam Lawson (Red Bull) ve Fransız Isack Hadjar (Racing Bulls) ile 2023 Formula 3 ve 2024 Formula 2 şampiyonu Brezilyalı Gabriel Bortoleto (Sauber), 2025 sezonunda tam zamanlı kontrat imzaladı.İtalyan Andrea Kimi Antonelli ise geçen yılki test sürücülüğünün ardından tam zamanlı anlaşmaya imza atarak Lewis Hamilton'ın Mercedes'teki koltuğunu devraldı.Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda takımlar bazında isim değişikliği yaşandı.Red Bull'un sahibi olduğu RB takımı, 2025 sezonunda "Racing Bulls" ismiyle yarışacak.Dünyanın en çok izlenen otomobil sporları şampiyonası F1'de 2025 sezonundaki pilotların en yaşlısı Fernando Alonso, en genci ise Andrea Kimi Antonelli oldu.Aston Martin'in deneyimli İspanyol pilotu Alonso, 43 yaş ile ilk sırada yer aldı.Formula 1'de ilk sezonunu yaşayacak Mercedes'in 18 yaşındaki İtalyan sürücüsü Andrea Kimi Antonelli ise en genç pilot olarak kayıtlara geçti.Organizasyonda 401 Grand Prix'ye katılan Fernando Alonso, bu sezon yarışan sürücülerin en tecrübelisi olarak öne çıkıyor.İspanyol sürücü, tüm zamanların en fazla Grand Prix'ye katılan ismi olarak da listenin zirvesinde yer alıyor.Bu sezonki pilotlar arasında Lewis Hamilton, 356 yarışla Alonso'yu takip ediyor.F1'de 2025 sezonuna katılacak 20 pilottan 3'ü daha önce dünya şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.Büyük Britanyalı Hamilton 7, Hollandalı Verstappen 4, İspanyol Alonso da 2 kez sezonu şampiyon olarak tamamladı.Şampiyonadaki 20 pilotun 10'u en az bir kez Grand Prix kazandı, 10'u ise yarış birinciliği elde edemedi.Lewis Hamilton 105, Max Verstappen 63, Fernando Alonso 32, Charles Leclerc 8, Lando Norris ve Carlos Sainz 4'er, George Russell 3, Oscar Piastri 2, Esteban Ocon ve Pierre Gasly ise birer kez Grand Prix zaferi yaşayan isimler oldu.Bu sezonki pilotlardan Lance Stroll, Alexander Albon, Yuki Tsunoda ve Nico Hulkenberg, henüz Grand Prix kazanamadı. Oliver Bearman, Jack Doohan, Liam Lawson, Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto ve Andrea Kimi Antonelli ise ilk kez tam zamanlı yarışacakları F1'de ilk galibiyetlerini hedefleyecek.Formula 1'de 2025 sezonunda yarışacak pilotlar ve takımları şöyle: