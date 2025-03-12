Indiana Pacers'ın yıldızı Tyrese Haliburton, Milwaukee Bucks karşısında inanılmaz bir 4 sayılık baskete imza atarak rakibini adeta şoka uğrattı. Haliburton'ın bu kritik oyunu, Pacers'a 115-114'lük bir galibiyet kazandırdı.



Gainbridge Fieldhouse'ta oynanan karşılaşmada son saniyeler yaşanırken, Pacers 3 sayı gerideydi. Haliburton, kenardan gelen pası aldıktan sonra köşeye yöneldi ve Giannis Antetokounmpo'nun üzerine yükselerek üçlük denedi. Antetokounmpo'nun temasıyla sert şekilde yere düşen Haliburton, Bucks benchinin hemen önünde faulü aldı.



Hakemler pozisyonu uzun bir inceleme sürecinin ardından değerlendirdi ve Haliburton'ın üçlüğünü geçerli sayarak faulü onayladı. Serbest atışı da sayıya çeviren Haliburton, Pacers'a 1 sayılık kritik galibiyeti getirdi.



Maçı 14 sayı ve 10 asistle tamamlayan Haliburton, üçlük çizgisinin gerisinden sadece iki isabet bulabilmişti. Pacers'ta Pascal Siakam 25 sayı ve 12 ribaund ile takımın en skorer ismi olurken, Bennedict Mathurin ise kenardan gelerek 17 sayılık katkı verdi.



Bucks cephesinde Giannis Antetokounmpo 19 sayı, 17 ribaund ve 7 asistle mücadele etti ancak bu performansı takımını mağlubiyetten kurtaramadı. Brook Lopez 23 sayı, Taurean Prince ise 18 sayı kaydetti. Bu mağlubiyetle Bucks'ın sezon derecesi 36-28'e geriledi.



Pacers, Cuma günü Philadelphia 76ers ile deplasmanda karşılaşacak. Ardından Cumartesi günü Fiserv Forum'da Bucks ile rövanş mücadelesine çıkacak.



Gecenin diğer sonuçları:



Nets 104-109 Cavaliers

Wizards 103-123 Pistons

Clippers 120-127 Pelicans



