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Hakim Ziyech'ten Süper Lig sinyali!

Al Duhail'den ayrılan Hakim Ziyech, Süper Lig'e geri dönmek için menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildi.

calendar 09 Haziran 2025 10:28
Fotoğraf: AA
Hakim Ziyech'ten Süper Lig sinyali!
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Faslı yıldız Hakim Ziyech'in Katar macerası kısa sürdü.

Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılarak Al Duhail'e transfer olan Faslı yıldız, yeni kulübüyle yollarını ayırdı.

Geçtiğimiz günlerde Al Duhail, Ziyech'in takımdan ayrıldığını resmen duyurmuştu.

13 MAÇA ÇIKTI

Ziyech'in, Al Duhail'de 13 maça çıkıp 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladığı sezonun ardından bonservisi elinde kaldı.

Galatasaray serüveninde 34 maçta 8 gol ve 5 asistle dikkat çeken 32 yaşındaki futbolcu, menajerler aracılığıyla Süper Lig'e geri dönme planları yapıyor.

TRABZONSPOR'A ÖNERİLDİ

Bonservisi elinde bulunan Faslı yıldız, menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi.


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