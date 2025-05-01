Hakan Çalhanoğlu'ndan Barcelona için mesaj!

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, Barcelona ile oynanacak rövanş karşılaşması için bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hakan Çalhanoğlu'ndan Barcelona için mesaj!
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01 Mayıs 2025 11:41
Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, Barcelona ile oynanacak rövanş karşılaşması için bir paylaşım yaptı.

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Haftaya evimizdeyiz. Stadyumda veya evde nerde olurlarsa olsunlar tüm taraftarlarımızla bütünleşip hep beraber mücadelemizi ortaya koyacağız. Forza Inter." ifadelerini kullandı.

Barcelona ve Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İspanya'da 3-3 berabere kalmıştı. İki ekip arasındaki rövanş karşılaşması 6 Mayıs Salı günü İtalya'da oynanacak.

Inter'de bu sezon 42 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.

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