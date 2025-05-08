Sezonu beklentilerin çok altında tamamlayan Phoenix Suns, Bradley Beal ve Kevin Durant'in takas ihtimallerini değerlendirirken, yeni genel menajer Brian Gregory'den sürpriz bir açıklama geldi: Her iki yıldızın da takımda kalabileceği sinyali verildi.



Gregory, "İki oyuncuyla da çok iyi ilişkilerim var. Kevin beni spor salonunda Twitter'daki haberlerden sonra kucakladı. Brad ile geçen perşembe akşamı yemek yedik ve yaz planlarını konuştuk," dedi.



Ancak Gregory, önceliğinin yeni bir başantrenör bulmak olduğunu vurguladı:



"Şu anda en öncelikli konum, o iki oyuncuya uygun bir koç bulmak."



Bradley Beal'ın 2025-26 sezonu için 53.7 milyon dolarlık, 2026-27 içinse 57.1 milyon dolarlık garantili kontratı ve takas edilmeyi zorlaştıran bir "takas veto hakkı" bulunuyor.



Durant'in ise 55 milyon dolarlık son senesine giren bir sözleşmesi var ve takımın yeniden yapılanmasında en değerli parça olarak görülüyor.



Suns'ın bu yaz, Frank Vogel ve Mike Budenholzer gibi deneyimli isimlerin ardından ilk kez bir çaylak koçla anlaşması bekleniyor.



