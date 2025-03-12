Golden State Warriors'ın forveti Draymond Green, pivot oynama görevinin zor taraflarına değindi.



Warriors oyuncuları Trayce Jackson-Davis, Quinten Post ve Kevon Looney bu sezon toplamda 53 maça başlangıç yaparken, kritik anlarda pivot rolünü üstlenen isim genellikle Draymond Green oldu.



All-Star arasından sonra, Green, Warriors'ın 11 maçının 8'inde beş numara olarak sahaya çıkarak, takımın son dakikalardaki savunma stratejilerinde ne kadar önemli bir rol üstlendiğini bir kez daha gösterdi.



Pivot oynamanın fiziksel zorluklarına rağmen Green, bu sorumluluğu en kritik anlarda kabul etti. Green, The Athletic'ten Marcus Thompson II'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Bunun böyle olacağını biliyordum. Fakat 82 maç boyunca bunu yapmaya pek hevesli değildim. Çünkü bu çok zor bir görev. Savunmayı yönlendirmek, beş numara oynamak, her pozisyonda yer almak... Vücut açısından çok farklı bir sorumluluk. Ama 29 maç bile olsa bunu yapamıyorsan, işin biter."



Green, Warriors ile 13 sezonda 864 normal sezon maçına çıktı. Ortalaması 8.7 sayı, 6.9 ribaund ve 5.6 asist.



