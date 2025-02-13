Göztepe'ye iki müjde geldi

Süper Lig'de son olarak Bodrum Futbol Kulübü ile deplasmanda golsüz berabere kalıp galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Göztepe'ye sakat oyuncularından müjdeli haberler geldi.



Sezon başından bu yana sakatlıklarla ilgili adeta kabus yaşayan sarı-kırmızılılarda, Bodrum FK maçında sakatlanıp oyuna devam edemeyen orta saha Anthony Dennis'in ciddi bir durumu olmadığı kaydedildi. Yapılan tetkitler sonucu Nijeryalı oyuncuda kas zedelenmesi tespit edilirken, Dennis'in birkaç gün dinlenip takımla idmanlara başlayacağı açıklandı.



Önümüzdeki hafta deplasmanda oynananacak Kayserispor karşılaşmasında Dennis'in forma giyeceği bildirildi.



Diğer iyi haber ise Brezilyalı golcü Juan Silva'dan geldi. 2 hafta önceki Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanıp 3 hafta takımdan ayrı kalacağı açıklanan Juan'ın da birkaç gün içinde takıma döneceği öğrenildi.



Çalışmalarına başlayacak olan Juan'ın da Kayseri deplasmanında forma giyeceği dile getirildi. Tedavileri devam eden Brezilyalı golcüler Romulo ve Emersonn'un ise henüz iyileşmediği ve maça yetişmelerinin şimdilik zor olduğu bildirildi.



