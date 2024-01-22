Göztepe evinde üç puanı üç golle aldı

Trendyol 1. Lig karşılaşmasında Göztepe sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 4-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Göztepe evinde üç puanı üç golle aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ocak 2024 21:53
Trendyol 1. Lig 19. hafta karşılaşmasında Göztepe evinde konuk ettiği Ümraniyespor'u 4-1 mağlup etti.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Heliton, 33. dakikada Ramon Pascal Lundqvist, 53. dakikada Mustafa Eser (KK) ve 76. dakikada Kubilay Kanatsızkuş, Ümraniyespor'un golünü 66. dakikada Uğur Kaan Yıldız kaydetti.

Göztepe bu galibiyetle puanını 38'e yükseltirken, Ümraniyespor ise 23 puanda kaldı.

Göztepe bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Çorum FK'ya konuk olurken, Ümraniyespor sahasında Sakaryaspor'u konuk edecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery